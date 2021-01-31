592 مليون دولار صافي ربح «سابك»





الرياض (رويترز) - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ربحاً صافياً بلغ 2.22 مليار ريال (592 مليون دولار) في الربع الرابع، مستفيدة من عكس مخصصات سابقة لانخفاض القيمة جنبتها في بعض الأصول الرأسمالية.

كانت سابك أعلنت عن خسارة صافية قدرها 890 مليون ريال للفترة ذاتها من 2019.

تجاوز صافي ربح الربع الرابع متوسط التوقعات البالغ 1.815 مليار ريال من ثلاثة محللين، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وقالت سابك إن المكاسب غير المتكررة في الربع الرابع بلغت 450 مليون ريال، معظمها عائد إلى تعديلات على بعض مخصصات انخفاض القيمة. وشهدت الشركة كذلك ارتفاع أحجام المبيعات وانخفاض متوسط تكلفتها في ربع السنة.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك: «نتائج الربع الرابع من العام 2020 جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحسن الطلب على المنتجات.»



وأضاف البنيان، في مؤتمر بالهاتف، أن استحواذ أرامكو السعودية على 70 بالمئة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، سيدر منافع مالية بثلاثة إلى أربعة مليارات دولار.

وقال يوسف البنيان: إن حصة سابك من ذلك ستدور بين 1.5 و1.8 مليار دولار.



