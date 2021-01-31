تعافي المصانع الصينية يتباطأ مع عودة «كوفيد-19»

بكين (رويترز) - نما نشاط المصانع الصينية بأبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر في يناير، متأثراً بموجة من الإصابات المحلية بفيروس كورونا، لكن أداءه ظل منسجماً مع التعافي الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان اليوم الأحد، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الرسمي تراجع إلى 51.3 نقطة في يناير من 51.9 نقطة في ديسمبر.

ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر، لكنه لم يبلغ مستوى 51.6 نقطة الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

أعلنت الصين في يناير عن أكثر من ألفي إصابة محلية بفيروس كورونا. الرقم صغير مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات تخشى من مخاطر انتشار الفيروس أثناء رحلات السنة القمرية الجديدة - أكبر موسم سفر في العالم ويستغرق 40 يوماً من يناير إلى فبراير.

شهد الشهر إغلاق عدة مدن كبيرة وإجراء اختبار كوفيد-19 على عشرات الملايين، مما عطل أعمال المصانع ونال من قطاع الخدمات في مجالات مثل اللوجستيات والنقل.

وقال تشاو قينغ خه، المسؤول في مكتب الإحصاءات: «التفشي المحلي للوباء في الآونة الأخيرة كان له أثر ما على الإنتاج وعلى عمل بعض المشاريع، ونمو الصناعات التحويلية تباطأ عموماً».

سجل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 50.2 نقطة، ليتواصل النمو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان انخفاضاً من 51.3 في ديسمبر. يركز مؤشر مديري المشتريات الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة.

وارتفع مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة إلى 49.4 نقطة في يناير، من 48.8 نقطة في ديسمبر.

كان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 بالمئة في 2020، لتصبح الاقتصاد الرئيس الوحيد في العالم الذي يفلت من براثن الانكماش العام الماضي وسط معاناة بلدان عديدة لاحتواء الجائحة.

وقال مكتب الإحصاءات: إن نشاط قطاع الخدمات نما للشهر الحادي عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، متأثراً بالتفشي الأحدث لكوفيد-19.