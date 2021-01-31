«أراد» تطلق «مسار» بـ 8 مليارات درهم



الشارقة (الاتحاد) أطلقت شركة أرادَ مشروعها الثالث، مَسار، وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم بضاحية جويزع في الشارقة الجديدة.

ويمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ويضم في مجمله 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي ضمن ثمانية أحياء مسوّرة ومرتبطة فيما بينها من خلال محور مركزي أخضر يشجع على رياضة المشي.

وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «برهنت السوق العقارية في إمارة الشارقة على درجة عالية من المرونة والاستقرار خلال العام 2020، كما بقي الطلب عليها قوياً حتى خلال فترة الجائحة التي حلّت بالعالم العام الماضي، وقد حافظت الأسعار فيها على استقراراها على مدى العقد الماضي أكثر من نظيراتها في الإمارات الأخرى، وبالنتيجة فقد بقيت أسعار العقارات وعوائدها الإيجارية قوية ومستقرة في الإمارة».

وقال لـ«الاتحاد»: إن مبيعات العقارات في الشارقة خلال الربع الثالث التي ارتفعت بنسبة 10% نتائج مميزة ولا سيما في ظل الظروف المحيطة.

وتابع:«انطلاقاً من النتائج الاستثنائية التي حققناها في أرادَ والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 35% على قيمة المبيعات التي وصلت إلى 1.75 مليار درهم خلال 2020، يمكننا القول بأن الطلب على المجتمعات المتكاملة ذات الجودة العالية والتصاميم المميزة لا يزال قوياً في الشارقة، ولقد سجّلنا خلال العام الماضي اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين ومن عدة جنسيات، وهو ما يشير إلى مدى جاذبية إمارة الشارقة باعتبارها وجهة مهمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وتابع:«تظهر البيانات الحكومية والنتائج المميزة التي حققناها مدى الاهتمام الكبير بالمنازل عالية الجودة في الإمارة، وهو ما دفعنا لإطلاق مَسار في هذا الوقت بالتحديد، فضلاً عن أن مثل هذا المشروع المبتكر سيساهم في زيادة الإقبال على الشارقة باعتبارها إحدى الوجهات المميزة للعيش والعمل».

من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ:«لقد صممنا مَسار لينعم سكانه بأنماط حياة صحية وسعيدة، مع حرصنا على استدامة الموارد البيئية من حولنا».



