«كهرباء الشارقة» تنجز مشروع تطوير محطتي توزيع بكلباء

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير وترقية محطتي توزيع الحصن ومربع19 جهد 33 كيلوفولت في مدينة كلباء بالإضافة إلى المشروعات التطويرية لتعديل الشبكات بتكلفة تجاوزت 10 ملايين درهم بهدف تعزيز وتقوية الشبكات في مدينة كلباء وشملت عملية التطوير استبدال وإضافة محولات وتركيب مكثفات ومفاتيح كهربائية جديدة.

وقال سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات لسكان مدينة كلباء ومواكبة المشروعات التطويرية التي تشهدها المدينة وتوفير البنية التحتية لمشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وفق خطة زمنية محددة وبأفضل المواصفات الفنية وتطبيق أحدث تكنولوجيا.