عندما تكون التجارة الحرة مقيدة!

«لا أريد إبرام اتفاق تجاري مع أي جهة على المدى القصير»

جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة

تسعى الحكومة البريطانية إلى التوقيع على اتفاق تجاري سريع بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن هذا الأخير ليس مهتماً كثيراً بهذا الأمر، لأسباب تتعلق بمعالجة أوضاع بلاده الاقتصادية الصعبة أولاً، وبمدى رضا الاتحاد الأوروبي على أي اتفاق مستقبلي يتم بين لندن وواشنطن.

هذه العقدة الجديدة تأتي في وقت بدأت حقائق الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد تظهر بصورة واضحة جداً، بعد شهر من انفصال المملكة المتحدة عن الكتلة الأوروبية.فالاتفاق الذي استهلك زمناً طويلاً سادته خلافات واسعة بين الطرفين، فرض على لندن قيوداً حاولت الحكومة البريطانية عدم التركيز عليها في البداية، من أجل ضمان تمرير هذا الاتفاق في المسارات التشريعية المحلية المعروفة.

لكن ساعة الحقيقة حان زمانها، وأتت بمعايير واضحة لا يمكن لأحد الالتفاف عليها أو إخفائها أو تفسيرها بشكل مضطرب. اتفاقية التجارة الحرة بين لندن و بروكسل، ليست حرة تماماً.وقد تم إبلاغ مجلس اللوردات البريطاني بذلك.فهذه الاتفاقية تمنح المملكة المتحدة قدرة أقل للوصول إلى السوق الأوروبية الواسعة، وتجعلها حتى أدنى مكانة من كندا في علاقتها مع الكتلة.

الشركات البريطانية بدأت تدرك حقيقة أن عليها أن تدفع رسوماً على صادراتها للاتحاد، رغم اتفاقية التبادل الحر! لماذا؟ في الاتفاقية المشار إليها، هناك بند يسمى «قواعد المنشأ»، وهو يطبق على البضائع التي تمر عبر الحدود. علماً بأن هذا البند يمثل محوراً رئيسياً في جميع الصفقات التجارية الكبرى.

وهو ليس معقداً، لأنه ببساطة يفرض على الشركات البريطانية دفع رسوم جمركية على كل سلعة تصل إلى المملكة المتحدة ويعاد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه الرسوم لا ترغب بها أي شركة بالطبع، وهي جديدة على المؤسسات البريطانية بفعل الانسحاب من الكتلة. باختصار سيتم دفع الرسوم على أي سلعة غير بريطانية تدخل الاتحاد.

وتعج المملكة المتحدة بالشركات التي تصدر إلى الاتحاد، أو تعيد تصدير منتجات إليه، الأمر الذي صدمها بقوة بند «قواعد المنشأ»، وتركها أقل تنافسية مع غيرها من الشركات المشابهة في الاتحاد الأوروبي. وترى غرفة التجارة البريطانية، أن الأمر يحتاج لسنوات لبناء سلسلة إمدادات فعالة.

دون أن ننسى، أن الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي، يشكلون خياراً أفضل من حيث التكلفة والجودة.

ليس أمام الشركات البريطانية الآن سوى التحاور مع حكومتها ومع المفوضية الأوروبية، بشأن حلول ما لهذه الأزمة المتوقعة أصلاً.

لكن المشكلة أن الجانب الأوروبي ليس مستعداً تماماً لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الموقعة مع بريطانيا، ولا سيما أنها تمت بعد خلافات تجاوزت حتى حدود اللياقة التفاوضية على مدى عامين.

فالأوروبيون الغاضبون من خروج بريطانيا من اتحادهم، لا يريدون أن يمنحوها أي امتيازات، ليس انتقاماً، بل للتأكيد لبقية دول الاتحاد على ألا تفكر بأي خطوة مشابهة للخطوة البريطانية.