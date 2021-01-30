رزق.. يفتح باب "الأرزاق"

رشا طبيلة (أبوظبي)

«رزق».. تطبيق إلكتروني فكرة شابة تحولت إلى مشروع خرج إلى النور قبل نحو عام، مستقطباً

اهتمام الكثيرين بما يقدمه من خدمات إلى العملاء، عبر منصة تربطالمستخدمين بمزودي الخدمات من شركات وجهات حكومية وخاصة بطريقة ميسرة، لتصلهم خدمات مناسبة لاحتياجاتهم بطريقة آمنة، وهم في منازلهم.

المشروع تم الاتفاق على تسميته «رزق»؛ لأنه يدعم الشركات والأفراد الذين يقدمون الخدمات، وبالوقت نفسه يقدم رزقاً جيداً لأصحاب المشروع المبتكر، وهم إماراتي وأردني، إلى جانب مستثمر إماراتي، ليكونوا قدوة للشباب في العمل على فتح مشاريع مبتكرة ومهمة تلبي احتياجات السوق.

6 قطاعات رئيسة

يضم تطبيق «رزق» (RIZEK)، الذي قام بتأسيسه الشريكان أحمد المزروعي وعبدالله أبو شيخ، والمستثمر بالمشروع أحمد المنصوري، أكثر من 100 ألف مستخدم حالياً، ويقدم خدمات عبر 300 مزود للخدمات من جهات وشركات، وذلك بـ 6 قطاعات رئيسة لغاية اليوم، هي الصحة وخدمات التنظيف المنزلية والصيانة والتجميل والسيارات ونقل الأثاث ومكافحة الآفات، حيث يتم تقديم عبر تلك القطاعات الكثير من الخدمات، مثل خدمات صيانة وتنظيف المنازل، وخدمات إرسال الكوادر الطبية من ممرضين وأطباء للمنازل، مثل إجراء فحوص «كوفيد-19» وغسيل السيارات، وغيرها من الخدمات.

ويمكن تنزيل تطبيق رزق بسهولة على الهواتف الذكية والقيام بالدفع للخدمات بطريقة آمنة.

ويخطط الشركاء في «رزق» إلى التوسع مستقبلاً، وبما يتماشى مع قوانين وتشريعات الدولة لإدخال العاملين المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص إلى قائمة مزودي الخدمات ليكسبوا رزقاً لهم بطريقة عادلة وآمنة.

ولا يقتصر طموح القائمين على المشروع إلى البقاء داخل حدود الدولة، بل يخططون للتوسع في السعودية ثم مصر، وبعدها إلى دول أخرى، لا سيما مع ارتفاع الطلب يوماً بعد يوم على الخدمات الإلكترونية، وبعد أن شهد «رزق» نجاحاً منذ إطلاقه ليدخل عوائد كبيرة.

ويعمل «رزق» على تعزيز قطاع الخدمات في المنطقة، إلى جانب التركيز المستمر على الارتقاء بجودة الخدمات، وزيادة فرص العمل.

100 ألف مستخدم

يقول عبدالله أبو شيخ: «تم استلهام الفكرة قبل نحو العامين ونصف العام بعد أن رأينا أن سوق الخدمات الإلكترونية في المنطقة العربية متأخر ولم يصل إليها التطور التكنولوجي المنشود، فالمستهلكون يجدون صعوبة كبيرة في الوصول لمزودي الخدمات، لا سيما من ناحية اختيار الخدمة المناسبة والأسعار».

ويضيف: «أطلقنا التطبيق في يناير عام 2020، وبدأنا بتزويد الخدمات في شهر أبريل، واستطعنا اليوم الوصول إلى 100 ألف مستخدم شهرياً».

ويوضح أبو شيخ: (رزق) يُعتبر منصة حلول تربط المستخدمين بموردي الخدمات بطريقة منظمة وسلسة، حيث تظهر أمام المستخدم خيارات ملائمة للخدمة التي يطلبها والأسعار والخدمات المتوافرة القريبة من موقع منازلهم».

ويضيف: «نطلق على اسم العاملين الذين يقدمون الخدمات لمستخدمي رزق (أبطال)، فنحن نقدم لهم الفرصة للعمل بعد التأكد من خبراتهم ومهاراتهم وتعليمهم وهم يقدمون ما لديهم من خبرات للمستخدمين».

توسع بدول جديدة

ويقول أحمد المنصوري: «إن «رزق» يُعتبر منصة تقدم خدمات منافسة للمستخدمين، ويقوم هؤلاء باختيار الخدمة التي تلائم احتياجاتهم وبالأسعار الملائمة لهم».

ويضيف: «من الأمثلة لدينا 150 شركة تنظيف تزود خدمات التنظيف المنزلية، فعند قيام المستخدم بطلب خدمات تنظيف لمنزله، تتوفر أمامه خيارات كثيرة للاختيار بين الخدمات الملائمة لميزانيته ولاحتياجاته وموقع منزله والتقويم المتوافر على التطبيق عن مزودي الخدمات، ويقوم عند اختيار شركة معينة الدفع إلكترونياً عبر التطبيق وتصل الخدمة بالوقت المطلوب والمحدد».

وقال المنصوري «ليس لدينا أي حد لطموحنا (فلا حدود للسماء)، فنحن نستمر في التوسع، حيث نخطط للتوسع في السعودية ومصر للمرحل المقبلة، وتوسيع نطاق الخدمات أيضاً، حيث قمنا مؤخراً بإطلاق خدمة نقل الأثاث وفكه وتركيبه».

خدمات جديدة

وقال أحمد المزروعي: «نسعى للاستمرار في إضافة خدمات جديدة، مثل خدمة صيانة السيارات والتصميم والديكور المنزلي وخدمات الحيوانات المنزلية، وغيرها من الخدمات». ويقول المزروعي: «لدينا 300 حالياً مزود للخدمات، منها شركات كبرى معروفة».

وأضاف: «يُعد (رزق) أول شركة ناشئة قائمة على هذه الفكرة المبتكرة تلبي احتياجات السوق، لا سيما في وقت جائحة (كوفيد-19) التي شهدت طلباً كبيراً على الخدمات الإلكترونية».

وأضاف: «المشروع بدأ من الصفر واليوم يشهد عوائد كبيرة شهرياً، ويهدف إلى دعم العاملين من خلال إيجاد طريقة لكسب رزقهم، ودعم الشركات لإيصال خدماتها بسهولة للمستهلكين».