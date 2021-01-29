الناقلات الوطنية تعلق رحلاتها إلى المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

علقت كل من «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات» الرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة.

وأعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس عن تعليق جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة، اعتباراً من الساعة 1 ظهراً (بتوقيت جرينتش) من يوم 29 يناير 2021 وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن الحكومة البريطانية.

وقالت الاتحاد للطيران في بيان «تتواصل طواقم العمل مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم».

وسيتم تشغيل رحلتي الاتحاد للطيران رقم EY11 المنطلقة من أبوظبي عند الساعة 02:30 ورقم EY19 المنطلقة عند الساعة 07:00 إلى مطار لندن هيثرو (LHR) والرحلة رقم EY21 والتي ستقلع الساعة 07:00 إلى مانشستر في 29 يناير حسب الجدول، فيما لن تتأثر الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة. تتوفر المزيد من المعلومات على etihad.com، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الإمارات على 600 555 666. كما تتوفر قائمة بكافة مراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الرابط www.etihad.com/ar/help/contact-us.

كما ينصح الضيوف الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

تأسف الاتحاد لأي إزعاج قد يطرأ جراء هذا التعليق، وسيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها. لمزيد من المعلومات حول تعليمات السفر من وإلى المملكة المتحدة، يرجى زيارة الموقع: gov.uk/‏‏‏coronavirus

وعلى صعيد آخر، أعلنت طيران الإمارات أمس أنه وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة المتحدة، ستعلق الناقلة خدمات الركاب بين دبي وجميع الوجهات في المملكة المتحدة والتي تضم برمنجهام، جلاسكو، لندن، مانشستر، اعتبارًا من الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش في 29 يناير 2021 وذلك حتى إشعار آخر.