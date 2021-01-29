«ديوا» تخصص 4.26 مليار درهم لدعم «إكسبو دبي»

دبي (الاتحاد)

بوصفها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 4.26 مليار درهم لتزويد هذا الحدث العالمي بالكهرباء والمياه، ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقالت الهيئة في بيان صادر أمس «سيمد المجمّع مرافق المعرض بنحو 464 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما تعمل الهيئة على تأسيس شبكة ذكية هي الأولى من نوعها عالمياً توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في منطقة المعرض.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق موضوعات إكسبو 2020 دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار، وتعمل الهيئة مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو في إمارة دبي.

مشاريع عملاقة

وأنجزت الهيئة في رحلة استضافة إكسبو دبي، عدداً من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع، من بينها إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 132/‏‏11 كيلوفولت مع خطوط كابلات جهد عال 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كيلومتراً، وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسة بأقطار 600 و1200 ملم، ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي، وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه.

الهيدروجين الأخضر

وتعمل الهيئة على تطوير مشروع «الهيدروجين الأخضر»، بالتعاون مع مكتب إكسبو دبي وشركة «سيمنس» الألمانية، في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويضاف هذا المشروع التجريبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة، إلى جهود الهيئة في الابتكار والبحوث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة، إضافة إلى الاستدامة التي تعد أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي.

المراقبة الذكية

ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية المتطورة لشبكات توزيع الكهرباء في إكسبو دبي تحت مظلة شبكات الطاقة الذكية، من خلال التشغيل الآلي والمراقبة الذكية لمحطات توزيع الطاقة بشكل دقيق ولحظي على مدار الساعة. ويندرج تحت هذا المشروع نحو 250 محطة فرعية تم ربطها بمركز التحكم في عمليات التوزيع، بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة لإعادة توصيل الخدمة، ويساهم في تحسين العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة والاعتمادية لشبكة توزيع الكهرباء في إكسبو دبي لتحقيق رفاهية وسعادة المتعاملين والزوار أثناء إقامة المعرض.

الشاحن الأخضر

في إطار جهودها للمساهمة في جعل إكسبو دبي مستداماً، تعمل الهيئة على تركيب 17 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مكتب موقع إكسبو 2020 دبي، وفي كل من جناح الفرص، جناح الاستدامة، وجناح التنقل لتوفير خدمة شحن السيارات الكهربائية لزوار المعرض.