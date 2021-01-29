النفط يتعافى ببطء مع طرح لقاحات كوفيد-19

لندن (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجياً من أعماق الجائحة.

وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجاري 54 دولاراً. ومن بين 32 خبيراً شاركوا في استطلاعي ديسمبر ويناير، رفع 28 مشاركا من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بقليل.

ويقول محللون إن ارتفاعا في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات كوفيد-19 قد يتسارع في النصف الثاني لكن التعافي سيستغرق وقتا.

وقال فرانك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو «إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى الطلب منخفضا في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة».

ولمواجهة التهديد الذي يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بينما ستُبقي أغلب دول أوبك+ على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.

وقالت كايلين بيرش المحللة لدى وحدة معلومات إيكونوميست «نتوقع أن ترفع أوبك+ تدريجيا الإنتاج في أبريل-مايو بما يتسق مع زيادة الطلب لكنها ستبقي أيضا على نظام الحصص ساريا بشكل عام حتى بدايات 2022» مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.42 دولار للبرميل في 2021 مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.