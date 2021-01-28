إكسبو 2020 دبي: نتطلع إلى افتتاح الحدث 1 أكتوبر

باريس (الاتحاد)

عقدت لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي اجتماعها السادس يوم 21 يناير، حيث ناقش المشاركون تطورات التجهيز لانطلاق الحدث الدولي قبيل افتتاحه في الأول من أكتوبر.

ضم الاجتماع، الذي عُقد عن بعد، ممثلي عن عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس، وممثلي البلد المنظم، ومن بينهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وناقش أعضاء لجنة التسيير عدداً من النقاط ذات الصلة باستعدادات إكسبو 2020 دبي، ومن بينها تقدم الأعمال في الأجنحة المشاركة، والشؤون اللوجستية، وبرامج المحتوى، وإجراءات الصحة والسلامة المتخذة أثناء مرحلة التجهيز، وتلك المزمع تطبيقها أثناء فترة انعقاد الحدث الدولي.

وقال ديميتري كيركنتزس: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإكسبو 2020 دبي، وجميع المشاركين الدوليين تحقيق تقدم في استعداداتهم لإكسبو دولي استثنائي وآمن، يُلهم الزوار ويغرس روح التفاؤل بخلق مستقبل أفضل. إن التقدم السلس الذي تحقق في الاستعدادات مع اقترابنا من افتتاح إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر هذا العام هو نتاج حوار إيجابي مستمر بين المكتب الدولي للمعارض والدول الأعضاء والجهة المنظمة لإكسبو 2022 دبي».

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم إكسبو دولي استثنائي ومسؤول وآمن يزداد صلابةً بفضل دعم شركائنا وأهمهم المكتب الدولي للمعارض والمشاركون الدوليون، الذين يستعدون لانطلاق الحدث بعزيمة وحسب البرنامج الزمني المحدد. ويشهد على ذلك ليس أجنحة الدول المشاركة التي شيدت، بل أيضاً إعداد البرامج للفعاليات التي تعتزم الدول تنظيمها والتي نطمح لأن تكون نقطة تحول في التعاون الدولي في الموضوعات ذات الأولوية لعالمنا».