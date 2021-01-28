15.4 مليار درهم تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية

أبوظبي (وام)

قفز إجمالي تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية إلى نحو 15.4 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، بزيادة نسبتها 12.8% بالمقارنة مع 13.66 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2019، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ويشير النمو الكبير المسجل في هذا النوع من التجارة، إلى الدور المحوري الذي لعبته الإمارات مركزاً رئيساً لتزويد العديد من دول المنطقة باحتياجاتها من المنتجات الصيدلية التي ارتفع الطلب عليها في أعقاب ظهور جائحة كورونا المستجد.

كما يعكس هذا النمو الأولوية الكبيرة التي تحظى بها قضايا الرعاية الصحة العامة للسكان من مواطنين ومقيمين، والتي تتصدر أجندة عمل الحكومة الإماراتية التي أفردت لها استراتيجية عمل خاصة أدرجت ضمن رؤيتها، سواء خلال السنوات الماضية، أو السنوات القادمة.

وكانت تقارير متخصصة صدرت في وقت سابق، توقعت نمو تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية مدعومة بتطور قطاع الرعاية الصحية في الدولة، علاوة على اعتماد العديد من دول المنطقة على الإمارات كمركز للحصول على احتياجاتها من هذه المنتجات.