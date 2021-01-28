الهيئة العامة للطيران المدني: قرار السلامة لـ«بوينج 737 ماكس» منتصف فبراير

أبوظبي (وام)

قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإصدار التحديث النهائي لقرار السلامة لعودة طائرة بوينج 737 ماكس للخدمة.

وأكد السويدي أن الإصدار الجديد لقرار السلامة يتضمن آخر التحديثات بشأن الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لطائرات بوينج 737 ماكس، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة «MCAS»، وتحديث إجراءات تدريب الطيارين.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية في الهيئة تعمل حالياً على تقييم المتطلبات الإضافية التي وردت في الإصدار الأخير لتوجيه الصلاحية الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. وقال إن الانتهاء من التقييم سيكون خلال فترة أسبوعين، وبعدها يتم إصدار قرار السلامة في منتصف فبراير المقبل، والذي سيبين المرحلة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الطائرة.

وأوضح السويدي أن تدريب الطيارين على جهاز محاكاة الطيران يشمل التحديث أيضاً للمتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها من شركات الطيران غير المسجلة في دولة الإمارات، والتي ستشغل طائرة بوينج 737 ماكس من وإلى الدولة، إضافة إلى تلك التي تستخدم أجواء الإمارات.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بضمان العودة الآمنة بالطائرة إلى أجواء الدولة، وذلك من خلال العمل المكثف والتواصل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة بوينج والناقلات الوطنية، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.