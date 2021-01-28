«اتصالات» تبحث تمكين الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، استجابة الشركة على مر السنوات السابقة إلى استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للثورة الصناعية الرابعة، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2017، ودعمها لهذه الاستراتيجية بكافة محاورها وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تنفيذ مشاريع وتقديم خدمات وحلول للمدن الذكية، والمنشآت المتصلة بشبكة الجيل الخامس، والروبوتات وتقنيات الرعاية الصحية والتعليمية، ومتطلبات الأمن السيبراني وأدواته، وطرح البرامج التدريبية للذكاء الاصطناعي، وتوفير المحفظة الإلكترونية للدفعات الرقمية، وجميعها تصب في محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة «اتصالات» أمس في ورشة عمل بعنوان «السياسات والفرص أمام دول مجلس التعاون مع التحول نحو الثورة الصناعية»، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عن بُعد، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتعد هذه الورشة منصة فكرية لتبادل المعارف والتجارب بين الأطراف المشاركة، واشتملت على أوراق عمل من قبل الخبراء والمختصين والجهات الحكومية وشبه الحكومية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف ابن علي: «هنالك فرص هائلة لكافة القطاعات لا سيما الصناعية مع تقنية الجيل الخامس التي تبحث عن نماذج جديدة لتمكين الابتكار، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، والروبوتات التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات. وتعد شبكة الجيل الخامس النواة الرئيسية والشريان النابض للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي على كافة الأصعدة. ويسعدنا في ’اتصالات‘ أن نكون أول من أتاح شبكة الجيل الخامس للمستخدمين في المنطقة، وهي ريادة أتاحت لنا الأسبقية في اختبار النتائج، وأهمية هذه الشبكة في المستقبل القريب».