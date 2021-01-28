«أغذية» تستكمل صفقة الاستحواذ على «الفيصل» الكويتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أغذية، أمس، عن استكمالها لصفقة الاستحواذ على كامل رأسمال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت.

وتسعى مجموعة أغذية، عبر إتمام عملية الاستحواذ، إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع محفظتها من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لمساهمي المجموعة، وفقاً لبيان صحفي.

يذكر أن المجموعة تتمتع بتواجد قوي في السوق الكويتية، عبر المشروع المشترك، بينها وبين شركة الرمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، لإنتاج مياه العين.

ومن المقرر أن تسهم اتفاقية الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل في زيادة حجم أعمال المجموعة في دولة الكويت، بواقع أربعة أضعاف.