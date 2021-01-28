«آبل» تتوقع تسارع نمو الإيرادات

نيويورك (رويترز) - أعلنت شركة آبل تحقيق مبيعات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، إذ دعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيرادات أجهزة الهاتف ودفعتها إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين 57 بالمئة.

وشحنت آبل هواتف آيفون 12 بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطرز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين. كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة جائحة كورونا. وارتفعت إيرادات آبل في الربع المنتهي في 26 ديسمبر 21 بالمئة إلى 111.44 مليار دولار. وزادت ربحية السهم إلى 1.68 دولار من 1.25 دولار لتتجاوز بذلك أهداف وول ستريت بحسب بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف.

وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار وتجاوزت رقما قياسيا حققته قبل ثلاثة أعوام.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل خلال مقابلة مع رويترز إن الشركة لديها الآن قاعدة نشطة من 1.65 مليار جهاز مقارنة مع 1.5 مليار قبل عام. وأضاف أن آبل أصبح لديها الآن قاعدة تشمل ما يربو على مليار هاتف آيفون لتسجل ارتفاعا مقارنة مع 900 مليون هاتف في أحدث إفصاح للشركة في 2019.

وكانت الصين سوقا قوية لهواتف آيفون حيث زادت المبيعات الكلية بها 57 بالمئة إلى 21.31 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات آي.دي.سي أن شركة آبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22 بالمئة.

وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 بالمئة من 19.9 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.