اختتام فعاليات مهرجان دبي للتسوق السبت المقبل

دبي (وام)

يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته السادسة والعشرين -التي استمرت سبعة أسابيع وقدمت العديد من العروض الترويجية الكبرى والفعاليات المختلفة- يوم السبت المقبل. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الفعاليات المتميزة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان. وتشارك 300 علامة تجارية في أكثر من 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق، وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات من 28 إلى 30 يناير الجاري في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة. تتيح هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 إلى 90% على أشهر علامات الأزياء، وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.