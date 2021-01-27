«تنظيم الاتصالات» تختتم مخيم الابتكار الشتوي

دبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مخيمها الشتوي الافتراضي للابتكار بنسخته الأولى لمواطني ومواطنات الدولة ومواطني مجلس التعاون المقيمين في الدولة، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى والذين قدموا أفضل المشاريع، وذلك بحضور محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة والطلاب الفائزين.

وهدف المخيم الشتوي إلى إعداد النشء، واستثمار وقت إجازة منتصف العام في إتقان مهارات التعامل مع الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل أساس على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء هذا المخيم متمماً لمخيم الابتكار الصيفي الذي نظمته الهيئة افتراضياً بنسخته الأخيرة، وقد تعرّف الطلاب فيه إلى القطع الإلكترونية المختلفة والأدوات التي تعد أساسية في صناعة الإلكترونيات، واكتسبوا مهارة تجهيز مختبر تقني منزلي يحتوي على أدوات عديدة منها أجهزة استشعار وتحكم ودوائر إلكترونية.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، قال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «لقد هدفنا من خلال المخيم الشتوي لاستثمار أوقات أبنائنا في تعريفهم على علوم المستقبل، وتمكينهم من التعامل مع أحدث التقنيات، ودخول عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل احترافي ووفق منهج علمي متطور».