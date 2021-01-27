«اينوك» تطلق منصة إلكترونية لطلبات وقود الطائرات

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «اينوك» المنصة الإلكترونية https://myfuel.enoc.com المخصصة لعملائها في قطاع الطيران، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من المزايا العملية والخصائص، التي من شأنها تعزيز العلاقات مع العملاء والشركات.

وتضم المنصة الجديدة مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تتيح للعملاء على تقديم طلب الوقود عبر الإنترنت، والاطلاع على بيانات حساباتهم وأسعار الوقود على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى الدعم المستمر على مدار الساعة للعملاء والشركات.

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة تماشياً مع جهود اينوك المتواصلة للارتقاء بمرونة وتميّز خدماتها عبر دمج التقنيات الرقمية في عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «طالت تداعيات جائحة كوفيد-19 العالم بأسره، بما في ذلك الشركات العاملة في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران الذي عانى بشدة نتيجة الجائحة وانعكاساتها. لكن القطاع يشهد اليوم تعافياً تدريجياً وارتفاعاً بطيئاً ومستقراً في أعداد الركاب، وبالتالي في عمليات شركات الطيران. ولهذا، بادرنا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بكفاءة عملياتهم، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية دمج المرونة وتوفير الخدمات ذات الصلة لتعزيز القيمة التي نقدمها لشركائنا، وخاصة خلال هذه المرحلة».