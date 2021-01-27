«الطيران المدني» تعلن قرارها حول «737 ماكس» قريباً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة تدرس الجوانب الفنية لقرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي «اياسا» الخاص بمنح الموافقة على عودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى التحليق في الأجواء الأوروبية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إصدار قرار بهذا الشأن قريباً.

ورفعت الوكالة الأوروبية، أمس، الحظر المفروض منذ قرابة العامين على تحليق طراز بوينج 737 ماكس في الأجواء الأوربية، بعد استيفاء شركة بوينج الأميركية للمتطلبات الأربعة التي حددتها الوكالة لتسخين الطائرة قبل السماح لها بالعودة إلى الخدمة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية قد ألغت في 18 نوفمبر الماضي طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات بوينج 737-8 و737-9، والسماح لشركات الطيران الخاضعة لسلطة إدارة الطيران الفيدرالية قضائياً، بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة، باستئناف الرحلات، والسماح لشركة بوينج باستئناف عمليات تسليم هذه الطائرات.

وقال باتريك كاي المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية، إنه بعد إجراء تقييم شامل من قبل الوكالة فإنه يمكن لطائرة 737 ماكس أن تعود إلى الخدمة بأمان، خاصة بعد أن قمنا بإجراء اختبارات الطيران وجلسات المحاكاة الخاصة بالوكالة التي دفعت لإيجاد حلول تتبنى متطلبات السلامة الصارمة، إلى أن أصبحت لدينا ثقة تامة من أن الطائرة آمنة.

وتضمنت الشروط التي حددتها الوكالة قيام الوكالة بمراجعة شاملة مستقلة لتصميم الطائرة والالتزام بإجراء التحديثات المطلوبة وتحديثات الصيانة ودليل العمليات والتدريب الكافي للطيارين.

وأضاف أنه «بالتوازي مع قرار السماح بعودة الطائرة إلى الخدمة، وبسبب إصرارنا، تلتزم بوينج أيضاً بالعمل على تحسين الطائرة أكثر من هذا في الأجل المتوسط، من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الأمان».

إلى ذلك قال متحدث باسم فلاي دبي إن الشركة ترحب بالقرار الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والذي يأتي بعد العودة الناجحة للخدمة من قبل عدد من المشغلين في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل العمل عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني لاتباع التوجيهات الصادرة عنها.

كما رحبت شركة بوينج من جانبها بقرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة من خلال بيان أصدرته أمس مواصلة العمل مع الوكالة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهيئات التنظيمية العالمية الأخرى وكافة العملاء لإعادة طائرة 8-737 و9-737 ماكس إلى الخدمة بأمان في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الشركة الأميركية أمس عن إيرادات الربع الرابع والتي بلغت 15.3 مليار دولار، مما يعكس انخفاض حجم التسليم التجاري والخدمات بشكل أساسي بسبب COVID-19 بالإضافة إلى مشكلة الإنتاج لطائرة 787.