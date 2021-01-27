كيف وصلت الرستماني لقيادة أحد أكبر البنوك بالمنطقة؟

يوسف البستنجي (أبوظبي)

هناء الرستماني، سيدة إماراتية، بدأت حياتها العملية موظفة في «سيتي بنك»، وبالمثابرة والعمل الدؤوب على مدار 25 عاماً، استطاعت النجاح والوصول إلى قيادة كيان مصرفي عالمي، مستفيدةً من سياسة الإمارات في الاستثمار بالإنسان، وتوفير كل المقدرات لنجاح الكوادر الإماراتية.

الاستثمار في الإنسان، وصناعة الكوادر البشرية الإماراتية ذات المستوى العالمي، يعتبر حجر الزاوية، ومن أهم أولويات سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإماراتية، منذ تأسيس الدولة، حيث تتابعت الإنجازات الإماراتية على أكثر من صعيد في هذا المجال، ما مكن الدولة أن تحتل مراكز عالمية متقدمة على سلم التنمية البشرية.

وقد تميزت سياسة تنمية الموارد البشرية في دولة الإمارات، باعتمادها مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، فشهدنا عدداً كبيراً من السيدات الإماراتيات يتقلدن مناصب عليا بالدولة، حتى أصبحت المرأة ركناً أساسياً في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمجلس الوطني الاتحادي والتمثيل الديبلوماسي بالخارج والمنظمات الدولية، والهيئات الحكومية المختلفة الأخرى.

وتمكنت هناء الرستماني، من خلال العمل والمثابرة المستمرة والعلم والتعليم ومراكمة الخبرات، أن تتولى منصباً مالياً غير مسبوق للسيدات الإماراتيات، حيث تمكنت هناء الرستماني من أن تصبح أول سيدة إماراتية تقود كياناً مصرفياً عملاقاً، من خلال تقلدها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

الرستماني هي قصة نجاح ومثابرة وإصرار على الوصول للهدف، وجدت مكانها في دولة تحترم المبدعين والمثابرين، وتمنحهم الثقة والمكانة اللازمة لتقديم أفضل ما عندهم للمؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني وللدولة.

وأصبحت الرستماني من رموز وقيادات القطاع المصرفي بالدولة، حيث صنفتها مجلة فوربس عام 2017 ضمن أقوى سيدات الأعمال العربيات.

تبنت الرستماني هذا المبدأ منذ تخرجها في جامعة جورج واشنطن عام 1993 وحصولها على الماجستير عام 1996 من الجامعة نفسها.

بدأت مسيرتها العملية موظفة في 1996 لتصبح بعد 25 عاماً رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر الكيانات المصرفية في الشرق الأوسط.

تطورت المسيرة المهنية للرستماني تدريجياً من خلال تقلدها عدداً من المناصب: