«الطاقة والبنية التحتية» تكرم 49 من خريجي الهندسة

دبي (وام)

كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية 49 خريجاً وخريجة من منتسبي الدورة الثالثة من مبادرة «أجيالنا» التي تعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى الدولة والأولى من نوعها، وتهدف إلى دعم الخريجين الجدد من ذوي التخصصات الهندسية والباحثين عن عمل، ممن لا يملكون الخبرة الميدانية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في مقرها بدبي وفق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، بحضور المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة.

وقالت النقبي، إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية تهدف إلى تدريب خريجي التخصصات الهندسية المواطنين ودمجهم بالعمل الميداني لمدة ثلاثة أشهر بمختلف القطاعات الهندسية، حيث نفذ البرنامج التدريبي تحت إشراف مهندسي الوزارة المتخصصين في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية، وكذلك الاستدامة. وأضافت أن الدورة الحالية من مبادرة «أجيالنا» جاءت في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، ونحن في الوزارة اتخذنا أقصى سبل الوقاية والتدابير والإجراءات الاحترازية خلال مدة التدريب التي امتدت ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الشباب مستقبل الوطن وركيزة أساسية للبناء والتطور، وداعم رئيس لاستدامة الإنجازات التي تقربنا أكثر من مئوية الإمارات 2071، ونموذج من نماذج التميز لنجاح أبناء الإمارات وقدراتهم إبداعاً وابتكاراً في شتى مجالات العلم وميادين المعرفة المختلفة.