«سيدات الإمارات»: تمكين المرأة نموذج ملهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المهندسة فريدة العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية تتبوأ مكانة مميزة عالمياً؛ بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات.

وأشارت إلى أن التجربة الإماراتية لتمكين المرأة أصبحت نموذجاً ملهماً للمرأة على مستوى العالم، وذلك من خلال الدعم غير المحدود الذي تلقاه من قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامه مجلس سيدات أعمال الإمارات لتكريم عددٍ من الشخصيات الأكثر تميزاً في دعم أنشطة المجلس خلال عام 2020 في مقر المجلس، بحضور حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وفريدة العوضي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس الإدارة ومجموعة من صاحبات الأعمال.

وتم خلال الحفل تكريم الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، تقديراً لجهوده في تعزيز دور المجلس في تنمية الروابط بين سيدات الأعمال في الإمارات وجمهورية كازاخستان، كما قام المجلس بتكريم المحامية، وسيدة الأعمال ميرنا يونس على جهودها في دفع عجلة الفعاليات التي ينظمها المجلس.