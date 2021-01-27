لجنة اتحادية تناقش «تطوير الصناعة الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة يوسف عبدالله البطران «رئيس اللجنة» حلقة نقاشية افتراضية «عن بُعد» تحت عنوان «تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات»، بمشاركة عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

وأوضح يوسف عبدالله البطران أن الحلقة النقاشية تضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي: التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية الوطنية في الدولة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت خلال الحلقة النقاشية على التحديات التي تواجه أصحاب المصانع والمشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين، والمشكلات التي تعيق تطور صناعاتهم وتوسعها إلى أسواق جديدة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

وقال إن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من هذه الملاحظات والمقترحات كتوصيات في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام ومناقشتها مع ممثلي الحكومة، حيث تم من خلال المناقشة رصد الصعوبات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرز التحديات التي تم طرحها رسوم توصيل الكهرباء للمصانع.