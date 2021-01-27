1.62 تريليون درهم أصول «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»

أبوظبي (وام)

أظهرت البيانات المالية لبنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني ارتفاع إجمالي أصولهما إلى نحو 1.62 تريليون درهم خلال العام 2020، بنمو نسبته 2.3% مقارنة مع إجمالي الأصول في العام 2019.

وتوزعت الأصول بواقع 919 مليار درهم لبنك أبوظبي الأول خلال العام 2020، فيما وصلت قيمة أصول بنك الإمارات دبي الوطني إلى 698 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الودائع لدى البنكين نحو 1.005 تريليون درهم مع نهاية العام 2020، فيما وصل إجمالي رصيد القروض المقدمة إلى 831 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى الأرباح، فقد بلغ صافي أرباح البنكين نحو 17.5 مليار درهم وفقاً للبيانات المالية الصادرة عنهما مع نهاية العام 2020.

وفي مؤشر على استمرار البنكين بالمحافظة على سياسة ثابتة في توزيع العوائد على المساهمين، فقد بلغ إجمالي الأرباح التي تم التوصية بتوزيعها على المساهمين عن أرباح العام الماضي نحو 10.6 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع نسبة 74% من رأس المال على المساهمين، وهو ما يعني توزيع 8.08 مليار درهم عن العام الماضي، فيما أوصى نظيره في بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 40% من رأس المال، وبقيمة 2.53 مليار درهم تقريباً. يشار إلى أن البيانات المالية التي صدرت عن البنكين أظهرتا العديد من المؤشرات الإيجابية عن أداء القطاع خلال العام 2020، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا.