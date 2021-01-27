9.9 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

شهدت الأسواق المالية المحلية نشاطاً قوياً في جلسة تعاملات أمس، بدعم من تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها بعض البنوك المدرجة، وقررت مجالس إداراتها، بناء على ذلك، التوصية بتوزيعات نقدية سخية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 9.9 مليار درهم تقريباً، في ختام الجلسة التي شهدت أيضاً تحسناً في حجم سيولة التداولات. وكانت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 743 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 266 مليون سهم، نفذت من خلال 6298 صفقة. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.05 % بالغاً مستوى 2726 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5661 نقطة، بنمو نسبته 1.42% مقارنة مع اليوم السابق.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات صعوداً قوياً لأسهم البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية عن العام الماضي، فقد ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى مستوى 11.90 درهم، كما شهد سهم بنك دبي الإسلامي نشاطاً كبيراً، صاعداً إلى 5.10 درهم، ونجح سهم تبريد في الإغلاق عند مستوى 2.82 درهم. وفي سوق العاصمة ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، عقب الإعلان عن نتائجه المالية، إلى مستوى 15.02 درهم، كما صعد سهم الدار العقارية بنسبة 3.5% بالغاً 3.57 درهم.