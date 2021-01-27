7 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 7 مليارات درهم أرباحاً صافية في 2020 على الرغم من البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث إن مساهمة دينيزبنك الإيجابية عوّضت الانخفاض في هامش صافي الفائدة، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والانخفاض في الدخل غير الممول.

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني دعمه المتمثل في تأجيل سداد الدفعات لأكثر من 103 آلاف عميل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مساعدة العديد من العملاء في المناطق الجغرافية الأخرى التي يزاول عملياته فيها.

وبلغ إجمالي الدخل 23.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك.

وبلغ صافي الأرباح 7 مليارات درهم، منخفضاً بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني «لقد تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح قدرها 7 مليارات درهم في العام 2020 على الرغم من الجائحة العالمية التي تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار لكل من الأفراد والمجتمعات والشركات. إن إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية صحة وسلامة السكان من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة، أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد في الدولة بنجاح في النصف الثاني من العام. وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة.. وفي ضوء أداء البنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني بميزانيته العمومية القوية وقدرته المستمرة على تحقيق أرباح تشغيلية، من التعامل بنجاح مع التحديات الاستثنائية وغير المتوقعة في العام 2020، محققاً صافي أرباح بلغ 7 مليارات درهم ونمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 698 مليار درهم.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نمو بنسبة 1% في الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في عام 2020، وذلك على الرغم من ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% خلال العام نتيجة مساهمة دينيزبنك التي عوّضت الانخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار الفائدة. وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29%، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وحجم التعاملات، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة. إن ما يتمتع به بنك الإمارات دبي الوطني من أداء تشغيلي مرن، يرتكز على ميزانية عمومية قوية، سيوفر للعملاء منصة مواتية تتيح لهم الاستفادة من فرص النمو في العام المقبل».