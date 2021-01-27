70.6 مليار درهم موجودات «الإمارات الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي دخل مصرف الإمارات الإسلامي 2.1 مليار درهم خلال العام 2020، بتراجع نسبته %22 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 52 نقطة أساس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب تراجع معدلات الربح.

وبلغ صافي الخسارة 482 مليون درهم، منخفضاً بنسبة %145 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثراً بانخفاض معدلات الربح وتراجع الدخل غير الممول بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع حجم مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ إجمالي الموجودات 70.6 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة %9 عن نهاية العام 2019. وبلغت الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.8 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة %9 عن نهاية العام 2019. وارتفعت حسابات العملاء البالغة 46.9 مليار درهم بنسبة %3 .