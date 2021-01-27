«بوينج» تواجه تحديات إضافية مع «777 إكس» و«737 ماكس»





نيويورك (أ ف ب) -تواجه شركة بوينج مزيداً من خيبات الأمل، فبعد الانتكاسات التي طالت طائرتها 737 ماكس وتراجع النقل الجوي المرتبط بتفشي الوباء، اللذين أغرقا نتائجها لعام 2020، فيما أعلنت المجموعة اليوم الأربعاء أن الطائرة 777 إكس لن تكون جاهزة للتسليم قبل أواخر عام 2023.

وتترجم هذه الانتكاسات بخسارة صافية قيمتها 8,4 مليار دولار للشركة خلال الربع الرابع من العام فقط، و11,9 مليار دولار خلال مجمل عام 2020.

وترجم إرجاء تسليم 777 إكس، أكبر طائرة في العالم، بخسارة مالية قيمتها 6,5 مليار دولار للشركة.

وهذه ثالث مرة على الأقل ترجئ فيها الشركة تسليم هذه الطائرات. وفي أكتوبر، أكد مديرها ديف كالهون أنها ستسلم للزبائن اعتباراً من 2022.

وقالت بوينج إن الإرجاء الجديد مرتبط «بعدة عوامل، بينها تقويم جديد لمتطلبات الحصول على ترخيص على المستوى العالمي، وتقويم جديد لآثار كوفيد-19 على طلب الشركات ومحادثات مع الزبائن بخصوص المدة الزمنية لتسليم الطائرات».

وبالإضافة إلى تكلفة تأخير تسليم 777 إكس، تكلفت الشركة في الفصل الثالث 468 مليون دولار هي قيمة اعتماد رصد لطائرات 737 ماكس، التي عادت إلى الأجواء منذ نوفمبر بعد تجميدها لعشرين شهراً إثر كارثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.

تكلفت المجموعة أيضاً 275 مليون دولار بسبب مشاكل في إنتاج طائرتها كاي سي-46 إي للتزويد بالوقود، و290 مليوناً مرتبطة بمخزونات الإمداد بالخدمات في بوينج، و744 مليوناً سبق أن كشف عنها بعد الإعلان عن اتفاق مع وزارة العدل الأميركية مخصص لتسوية الدعاوى المرتبطة بطائرة 737 ماكس.

وتراجع حجم أعمال المجموعة بنسبة 74% خلا 2020 ليبلغ 58,2 مليار دولار. وبين أكتوبر وديسمبر، انخفض بنسبة 15% إلى 15,3 مليار دولار.

واعتبر كالهون أنه «حتى لو واصل أثر كوفيد-19 تشكيل تحدٍّ على النقل الجوي للركاب في 2021، لا تزال لدينا ثقة بالمستقبل»، مشيراً إلى قوة نشاط المجموعة في مجالات الدفاع والفضاء وخدمات الصيانة.

وتعتمد بوينج خصوصاً على عودة 737 ماكس إلى الخدمة بعدما سمحت لها السلطات الأميركية بالتحليق مجدداً في نوفمبر، في خطوة اتخذتها أيضاً وكالة سلامة الطيران الأوروبية الأربعاء.

وسلمت الشركة منذ ذلك الحين 40 طائرة وأعادتها خمسة خطوط جوية إلى جداولها.



