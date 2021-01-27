«كهرباء الشارقة» تنفذ 3 خطوط لنقل المياه بتكلفة 121.920 مليون درهم





الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ عدد 3 مشروعات تطويرية استراتيجية في مجال خطوط نقل المياه وزيادة طاقتها الاستيعابية، بتكلفة تصل إلى 121.920 مليون درهم.

وصرح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة، ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه، وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة، لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه، أن الخطوط الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم وفق أفضل المواصفات، ويتم خلالها استخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب مع المتطلبات الصحية، وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة وصلابة وتحمل للضغوط وأقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه، مما سيعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة

ومنع أي انقطاع أو ضعف في تدفق المياه.



