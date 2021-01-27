النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، وسجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، أدنى مستوى يومي للزيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أكثر من أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 56.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، لتعزز مكاسب محدودة حققتها أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 52.98 دولار للبرميل، لتتعافى من خسائر تكبدتها أمس الثلاثاء.

وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 430 ألف برميل.

وتظهر بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 361 ألف برميل وأن معدل تشغيل المصافي نزل 76 ألف برميل يوميا.

وتكشف بيانات رسمية أنه جرى تسجيل 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أقل معدل زيادة يومية منذ 11 يناير.