جرحى باعتداء «مشبوه» بسكين في فرانكفورت

فرانكفورت (وكالات)

أُصيب عددٌ من الأشخاص، أمس، في اعتداء بسكين في محطة قطار في بلدة أوبرهاوزن بمدينة فرانكفورت الألمانية. وقال متحدث باسم الشرطة: «في حوالي الساعة التاسعة صباحاً وقع شجار يشتبه في استخدام سكين خلاله، وتم القبض على مشتبه به. ولم تنف الشرطة أي فرضية وراء الحادثة، لا سيما الإرهاب. وبحسب المعلومات، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة. وذكرت الشرطة، نقلاً عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك.