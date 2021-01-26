سيف بن زايد: القيادة الاستثنائية لمحمد بن زايد توجيه وتمكين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن القيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيه وتمكين يؤتيان ثمارهما كل حين. وأضاف سموه، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «القيادة الاستثنائية لسيدي محمد بن زايد، توجيه وتمكين يؤتيان ثمارهما كل حين، ففي ظلهما ارتقت شركة أدنوك لتكون بين أعلى 10 علامات تجارية عالمياً في قطاع النفط والغاز، وتصدر الأخ سلطان الجابر المرتبة الأولى عالمياً بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، والمرتبة 13 بمختلف القطاعات».