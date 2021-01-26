«الإماراتية» رابع أقوى شركة طيران في العالم

تصنيف ووفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إلى نحو 8.533 مليار دولار (31.3 مليار درهم)، بنمو نسبته 0.7% عن العام الماضي، لتتقدم بذلك 17 مرتبة في التصنيف العالمي، وتتوج كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط للمرة الأولى، متجاوزةً بذلك طيران الإمارات بمؤشر قوة العلامة التجارية، وتصعد لنادي أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم، وفق مؤشر قوة العلامات التجارية (BSI)، كما أنها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف القوة AAA للعلامات التجارية، وقدر التقرير قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات بأكثر من 17 مليار درهم (4.67 مليار دولار) احتلت بها المرتبة الرابعة عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين أقوى العلامات التجارية لشركات الطيران بعد كل من الشركات الأميركية الثلاث، دلتا إيرلانيز، ووأميركان ايرلانيز ويوناتيد.

ووفقاً للتقرير، تفوقت شركة آبل الأميركية على شركة أمازون، وشركة جوجل لتستعيد لقب العلامة التجارية الأكبر قيمة في العالم لأول مرة منذ عام 2016، مستفيدة من استراتيجية التنوع الخاصة بها لتصل إلى 263.4 مليار دولار أميركي لتحتل الصدارة في تصنيف براند فاينانس للشركات الـ500 العالمية لعام 2021.

وقال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس، إنه مع اقتراب دولة الإمارات العربية المتحدة من الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في ديسمبر المقبل، تواصل الدولة مسيرة الازدهار، وتستعرض إنجازاتها في اتخاذ مسار نمو مثير للإعجاب، مؤكداً أن قوة العلامات التجارية الإماراتية على المستوى العالمي تسهم في قيادة التحول العالمي في القطاعات التي تعمل بها، بدايةً من إبداع شركة أدنوك في مجال الاستدامة، وإنجاز شركة اتصالات التي أصبحت أسرع شبكة إنترنت على مستوى العالم، ووصولاً إلى طيران الإمارات حاملة علم الدولة إلى جميع أنحاء العالم.