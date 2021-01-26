«أدنوك» العلامة التجارية الأولى في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 2021 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «براند فاينانس».

وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

وصنفت براند فاينانس الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من الإمارات على هذا الصعيد العالمي.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها «أدنوك»، خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة «كوفيد-19»، والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك، وتعزيز دورها محركاً أساسياً ومهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأضاف الجابر: «يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في «أدنوك»، والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة، ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».