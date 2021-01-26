79.6 مليار درهم أصول أجنبية جديدة في رصيد البنوك

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الأصول الأجنبية، بمقدار 79.6 مليار درهم، خلال 11 شهراً من العام 2020، محققة بذلك زيادة نسبتها 12.3%، مقارنة مع إجمالي رصيدها في نهاية العام 2019، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل هذا النمو الكبير المسجل، فقد قفز إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى نحو 723.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2020. وتشكل الأصول الأجنبية نحو 25.8% من إجمالي رصيدها التراكمي لجميع أصول البنوك الوطنية، التي بلغت قيمتها نحو 2.797 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما تظهره أرقام المصرف المركزي.

ويتضح أن قيمة الأصول الأجنبية المستحقة من الفروع الخارجية والمستحقة من فروع خارجية أخرى بلغت 283.7 مليار درهم، تشكل نحو 40% من إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية. وتوزع بقية المبلغ على بند الضمانات والائتمان لغير المقيمين، وأصول أجنبية أخرى.