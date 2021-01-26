المنصات الرقمية تقتحم مجالات جديدة للتسوق

حسام عبدالنبي (دبي)

كثفت الشركات المحلية من إطلاق المنصات الرقمية بشكل لافت قبل نهاية العام من أجل تلبية متطلبات العملاء من جهة، ومن أجل مواكبة التحول نحو شراء المنتجات والخدمات المختلفة عبر التقنيات الرقمية من جهة أخرى. وحسب مسؤولين في جهات حكومية ورؤساء شركات، فإن المنصات الرقمية اقتحمت مجالات تسوق جديدة غير تقليدية في ظل تزايد الإقبال على التعاملات عبر «الإنترنت» من خلال الأجهزة الذكية، وكان أحدثها تطوير مهارات رأس المال البشري، تمكين الأفراد من تجارة السلع الأساسية عبر منصات حكومية، شراء وثائق التأمين على الحياة والحصول عليها بصورة فورية من دون الحاجة لزيارة أي منشأة طبية، إضافة إلى شراء وتوصيل أنواع الوقود المختلفة لأساطيل السيارات، وطلب الشاحنات لنقل الأثاث وفكه وتركيبه، وصولاً إلى عرض وشراء السيارات الجديدة والمستعملة وحتى المنتجات والمعدات الرياضية المختلفة، الرعاية الصحية والصيانة والتنظيف والسيارات، فضلاً عن خدمات التجميل والصحة والعافية، وغير ذلك الكثير.

ووفقاً لتقرير صدر عن شركة «سيلزفورس» المتخصصة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، فإن تقديرات المستهلك في القطاع الشخصي والتجاري بدولة الإمارات تشير إلى أن 67% من التعاملات مع الشركات سوف تتم عبر «الإنترنت» خلال عام 2021، مؤكداً أن 91% من المختصين في الخدمات بدولة الإمارات يرون أن ظروف الجائحة جعلتهم يعيدون التفكير في قنوات الخدمات، لا سيما مع تدفق العملاء نحو المنصات الرقمية؛ إذ بات من الضروري التفكير في أنماط جديدة للتفاعل مع العملاء والموظفين على حد سواء.

وفي الإطار ذاته، تظهر دراسة أجرتها شركة «فيزا العالمية» أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تبنت في نهاية عام 2020، تقنيات رقمية جديدة لمواكبة سلوكيات المستهلكين المتغيرة، منوهة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عززت جهودها لتلبية احتياجات المستهلكين حيثما كانوا، بالاعتماد على «الإنترنت»، حيث قامت النسبة الأكبر من مالكي هذه الشركات بتحديث عملياتهم التشغيلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواكبة المتطلبات الجديدة للمدفوعات الرقمية.

سانجيف دوتا

منصة سكر

قال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز أطلق منصة إلكترونية لتجارة السكر (DigitalSugar.io) بالشراكة مع أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وذلك من أجل المساعدة على تغيير النمط التقليدي لتجارة السكر.

وأوضح أن المنصة التي تم تطويرها باستخدام تقنية بلوك تشين، تعتبر أول بورصة عالمية تتيح للمتداولين والمستثمرين تداول السكر الخام على أساس عقود فورية، بدلاً من عقود الخيارات أو العقود الآجلة الأكثر شيوعاً والتي توفرها البورصات الأخرى، مؤكداً أن المنصة تتيح التداول على مدار الساعة من دون وسطاء أو حد أدنى لقيمة الصفقات، بما يسمح للعملاء من الأفراد والمؤسسات إبرام الصفقات وفقاً لتقييمهم في المكان والزمان المناسبين لهم.

سيف الفلاسي

توصيل الوقود

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، إن المجموعة أطلقت المنصة الرقمية الأولى والوحيدة في الدولة التي توفر خدمات توصيل وقود البيوديزل وسائل عادم الديزل «إينوك بلو» للعملاء من الشركات في مقر أعمالهم.

وأضاف أن المنصة الرقمية الشاملة «إينوك لينك» لتوصيل وقود المركبات التابعة للمجموعة تمكنت من تحقيق نمو كبير في حجم المبيعات بمعدل تجاوز 10 أضعاف، منوهاً بأن المنصة تواصل توفير خدماتها لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجزئة والإنشاءات والنقل والقطاع البحري، فضلاً عن توسيع عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأشار الفلاسي، إلى أن خدمات منصة «إينوك لينك» باتت ركيزة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات ومشغلي الأساطيل من الوقود في جميع أنحاء الدولة، وخلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد، قمنا بتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية للارتقاء بخدماتنا المقدمة وتعزيز عملياتنا لتمكين العملاء من تحقيق الكفاءة التشغيلية المرجوة، لافتاً إلى أنه في مدة تزيد قليلاً على عام واحد، سجلت «إينوك لينك» زيادة بنسبة 46% في حجم أسطولها، حيث تشغل أسطولاً متنوعاً من الشاحنات المجهزة بخزانات ذات سعات متفاوتة.

عادل بن عاشور

تأمين على الحياة

من جانبه، قال عادل بن عاشور، مدير التأمين على الحياة لدى أكسا الهلال الأخضر للتأمين، إن الشركة عقدت شراكة مع إحدى المنصات المتخصصة، لتمكين العملاء في دولة الإمارات من شراء خطة شاملة للتأمين على الحياة مباشرة عبر بوابة «Policybazaar»، مرجعاً ذلك إلى إدراك الشركة أهمية تبسيط وصول مزيد من الناس إلى خدمات التأمين على الحياة بأسعار معقولة، علاوة على أن المنصة الحديثة ستدعم عملية شراء رقمية بالكامل، بحيث يتمكن العميل من الحصول على وثيقة التأمين بكل سهولة وسرعة وباستخدام أيّ جهاز من اختياره، حيث تم تطوير أول نهج تقييم آلي من نوعه يسمح للعملاء بشراء وثيقة التأمين والحصول عليها بصورة فورية من دون الحاجة لزيارة أي منشأة طبية.

محمد بن عيسى

شراء وبيع السيارات

ومن جانبه، قال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إنه ضمن التوجه والإقبال على المنصات الرقمية تم إطلاق منصة وتطبيق «شرّاي»؛ بهدف دعم عمليات بيع وشراء السيارات في سوق الحراج بالشارقة، وتسهيل عمليات تجارة السيارات، ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، موضحاً أن المنصة الرقمية وتطبيق «شرّاي» الذكي، تتيح الفرصة للتجار والجمهور التسوق والوصول بسهولة إلى سوق الحراج للسيارات، لعرض سياراتهم الجديدة والمستعملة.

منتجات رياضية

بدوره، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جلف ماركتنج جروب»، إن المجموعة القابضة، أطلقت منظومة موسعة متعددة القنوات لتمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى أبرز علامات المنتجات الرياضية عبر المنصات المخصصة للتجارة الرقمية وعبر الهواتف المتحركة، مسوغاً ذلك باستعداد الشركة لمواكبة معدلات الطلب المتنامية على التجارة الإلكترونية في قسم الرياضة في «جلف ماركتنج جروب» التابع لها، والتي شهدت نمواً بمعدل يزيد على الضعف بين عامي 2019 و2020.

وشدد باقر، على أن حرص الشركات على تبني التقنيات الجديدة يأتي سعياً لتوفير تجارب تفاعلية مجزية للعملاء، لاسيما في ظل تزايد رغبة المستهلكين بالوصول إلى المتاجر والعلامات المفضلة لديهم بمزيد من الراحة والسرعة، سواء في مراكز التسوق، أو عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو عبر الهواتف المتحركة أثناء تنقلهم، لافتاً إلى أهمية تعزيز منظومة متعددة القنوات، لتمكين العملاء من التمتع بتجربة تسوق مخصصة وأكثر سهولة واتساقاً بدعم من التقنيات الذكية.

طلب الشاحنات

وقال عبد الله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «رزق» بأبوظبي، إن الشركة التي تعد أول تطبيق متطور للخدمات عند الطلب في الدولة، توصلت إلى شراكة جديدة مع أكبر منصة رقمية لحلول الشحن ومجمع للشاحنات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتيح للعملاء عبر التطبيق الوصول إلى خدمات طلب الشاحنات، مبيناً أنه عن طريق استخدام تطبيق «رزق»، بات بمقدور العملاء الآن الوصول إلى خدمات الشاحنات في جميع أنحاء الإمارات لنقل الأثاث وفكه وتركيبه، كأحدث إضافة إلى الشبكة المتنامية من مزودي الخدمة، ولتصبح أول منصة رقمية في الدولة تتيح الوصول الفوري إلى الخدمات المبتكرة التي يقدمها شركاؤها.

وأشار أبو الشيخ، إلى أن شركة «رزق» تقدم خدمات قائمة على التطبيقات في دبي والشارقة وأبوظبي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والصيانة والتنظيف والسيارات، فضلاً عن خدمات التجميل والصحة والعافية، بهدف إسعاد عملائها من خلال توفير أفضل الخدمات وبأرقى جودة ممكنة.

علياء الزرعوني: منصة للتدريب على الاستثمار المستدام

قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عقدت شراكة مع أكاديمية متخصصة، لإطلاق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم للتدريب على مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول، مبينةً أن الفكرة من إطلاق هذه المنصة هو تطوير مهارات رأس المال البشري وتزويد الجيل الجديد من المواهب بالمهارات اللازمة لقيادة التحول في القطاع المالي ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، ومشيرة إلى أن البرنامج التدريبي عبر المنصة يتألف من ثمانية مساقات دراسية معتمدة من دائرة الشؤون القانونية بدبي، ويستهدف تعزيز وصول الأكاديمية إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي، بما يضمن لإدارتها اكتساب فهم أعمق حول طرق التمويل وسط عالم أكثر استدامة.