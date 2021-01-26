كورونا تعود بربح وفير على «يو.بي.إس»





زيورخ (رويترز) - كشف يو.بي.إس اليوم الثلاثاء عن أعلى ربح سنوي له قبل الضرائب منذ الأزمة المالية العالمية، إذ أدى إقراض أثرياء العالم وأحجام التداول الكبيرة أثناء جائحة فيروس كورونا إلى زيادة قوية في إيرادات البنك السويسري.

فاقت النتائج التوقعات بفارق كبير بعد أن ساعدت مكاسب الاستثمار والمخصصات المنخفضة لخسائر الائتمان المتوقعة على تحقيق أرباح صافية للربع الرابع بلغت 1.708 مليار دولار، أي ما يقرب من مثلي توقع المحللين البالغ 966 مليون دولار.

يأتي الجزء الأكبر من أرباح يو.بي.إس، أكبر مدير ثروة في العالم، من إسداء المشورة وإدارة أموال أثرياء العالم، مع الحفاظ أيضاً على عمليات مصرفية استثمارية عالمية أصغر وأنشطة إدارة الأصول.

ويقدم البنك خدماته المصرفية للأفراد والشركات في السوق المحلية فقط.

أتى نموذج الأعمال هذا ثماره في 2020 إذ أفرز دفتر الإقراض منخفض المخاطر خسائر أقل من العديد من المنافسين.

واستفاد يو.إس.بي كذلك من تقلبات أسواق الأسهم ومكاسبها، الأمر الذي عزز الاستثمارات والتداولات.

وارتفع صافي أرباح العام بأكمله 54 % إلى 6.6 مليار دولار، بما يحقق جميع أهدافه المالية أو يتجاوزها.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب 8.226 مليار دولار، وهي الأفضل للبنك منذ 2006.



