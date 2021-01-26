3 علامات تجارية إماراتية ضمن الأقوى عالمياً





مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت 3 علامات تجارية إماراتية ضمن قائمة الـ500 علامة تجارية الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم، ضمن تقرير 2021 لمؤسسة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، والتي قدرت القيمة الإجمالية للعلامات الإماراتية الثلاث والتي شملت كلاً من أدنوك واتصالات وطيران الإمارات بنحو 88 مليار درهم (23.96 مليار دولار).

كما صنفت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم، كلاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في المرتبة الأولى عالمياً بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة.



وبحسب التقرير الذي يرصد أفضل 500 علامة تجارية في العالم للعام 2021، حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 2021 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي.



وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليار دولار «39.7 مليار درهم إماراتي» مما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في الشرق الأوسط وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إلى نحو 8.533 مليار دولار (31.3 مليار درهم) بنمو نسبته 0.7% عن العام الماضي، لتتقدم بذلك 17 مرتبة في التصنيف العالمي وتتوج كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط للمرة الأولى، متجاوزةً بذلك طيران الإمارات بمؤشر قوة العلامة التجارية، وتصعد لنادي أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم وفق مؤشر قوة العلامات التجارية (BSI)، كما أنها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف القوة AAA للعلامات التجارية وقدر التقرير قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات بأكثر من 17 مليار درهم (4.67 مليار دولار) احتلت بها المرتبة الرابعة عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين أقوى العلامات التجارية لشركات الطيران بعد كل من الشركات الأميركية الثلاث، دلتا إيرلانيز ووأميركان ايرلانيز ويوناتيد.



ووفقاً للتقرير، تفوقت شركة آبل الأميركية على شركة أمازون وشركة جوجل لتستعيد لقب العلامة التجارية الأكبر قيمة في العالم لأول مرة منذ عام 2016، مستفيدة من استراتيجية التنوع الخاصة بها لتصل إلى 263.4 مليار دولار أميركي لتحتل الصدارة في تصنيف براند فاينانس للشركات الـ500 العالمية لعام 2021.

وقال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس، إنه مع اقتراب دولة الإمارات العربية المتحدة من الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في ديسمبر المقبل، تواصل الدولة مسيرة الازدهار وتستعرض إنجازاتها في اتخاذ مسار نمو مثير للإعجاب، مؤكداً أن قوة العلامات التجارية الإماراتية على المستوى العالمي تسهم في قيادة التحول العالمي في القطاعات التي تعمل بها – بدايةً من إبداع شركة أدنوك في مجال الاستدامة، وإنجاز شركة اتصالات التي أصبحت أسرع شبكة إنترنت على مستوى العالم، ومكانة شركة دبي العالمية كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى طيران الإمارات حاملة علم الدولة إلى جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير إن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، ثاني أكبر العلامات التجارية قيمة في المنطقة، قد نجحت في حماية قيمة علامتها التجارية خلال عام مليء بالتحديات بالنسبة لقطاع النفط والغاز، مع ارتفاع قيمة العلامة التجارية لتصل إلى 10.8 مليار دولار، مما يجعلها الأكثر مرونة من بين جميع شركات النفط الوطنية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه تم تتويج اتصالات كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط للمرة الأولى، متجاوزةً بذلك طيران الإمارات بمؤشر قوة علامة تجارية (BSI) يصل إلى 87.4 من أصل 100 كما حصلت على تصنيف قوة العلامة التجارية AAA المقابل المتناظر وبذلك تكون العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي حققت هذا التصنيف.

وتضع هذه الزيادة Etisalat ضمن أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم وفق مؤشر قوة العلامات التجارية (BSI).

وأضاف: اكتسبت اتصالات مكانتها كأقوى علامة تجارية في المنطقة، بفضل بقائها على صلة بالمواضيع المطروحة وتمكين الدولة من خلال توفير الشبكة الأسرع على هذا الكوكب، كما أنها على استعداد لتقديم ما يمكنها تقديمه من خلال «Together Matters» حيث ترحب دولة الإمارات بالعالم في إكسبو 2021 .



