صادرات النفط الروسية تواصل الانخفاض





موسكو (رويترز) - قال ثلاثة تجار اليوم الثلاثاء إن روسيا تخطط لتصدير 4.45 مليون طن فقط من موانئها الغربية في شهر فبراير المقبل، بانخفاض 0.18 مليون طن، وفقاً لخطة أولية صدرت أمس الاثنين، مع إلغاء روسنفت تحميل شحنتين.

وأضاف التجار أن روسنفت ألغت تحميل 100 ألف طن من خام الأورال من ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق يومي 25 و26 فبراير، كما ألغت شحنة 80 ألف طن من الأورال كان من المقرر تحميلها يومي 16 و17 فبراير.

أظهرت خطة تحميل نفط الأورال لشهر فبراير، التي صدرت يوم الاثنين، انخفاضاً غير متوقع في الشحنات المنقولة بحراً من الخام الروسي الرئيس. وقال التجار إن تراجع الصادرات بدا مناقضاً لفكرة تخفيف قيود الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في فبراير شباط من العام الماضي بموجب اتفاق أوبك+.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية، إن روسيا أنتجت 314.41 طن من الذهب في الأحد عشر شهراً الأولى في 2020، انخفاضاً من 337.26 طن في الفترة نفسها في 2019.

وأنتجت روسيا أيضاً 873.90 طن من الفضة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهو رقم أقل من إنتاجها في الفترة نفسها في 2019 والذي بلغ 903.72 طن.



