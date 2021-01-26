ذروة قياسية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» عند الفتح

نيويورك (رويترز) - بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ذروة قياسية عند الفتح اليوم الثلاثاء، مدعوماً بنتائج إيجابية لشركات من بينها جنرال إلكتريك وجونسون أند جونسون، بينما شرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستغرق يومين.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.5 نقطة، بما يعادل 0.03% ليصل إلى 30968.55 نقطة، في حين زاد ستاندرد أند بورز 7.6 نقطة أو 0.20% إلى 3862.96 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة، أو 0.34% إلى 13681.717 نقطة.