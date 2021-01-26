صعود أسهم أوروبا مع ارتفاع أرباح «يو.بي.إس»





فرانكفورت (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد انخفاض على مدى جلستين، في الوقت الذي أعلن فيه يو.بي.إس السويسري لإدارة الثروات ارتفاع صافي الربح الفصلي، لكن المكاسب كبحتها مخاوف بشان تمديد إجراءات العزل العام وتدابير تحفيز أميركي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 08.08 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى فيما يزيد على أسبوعين في الجلسة السابقة.

وربح سهم يو.بي.إس 3.3 % إذ ساعد ارتفاع مستويات نشاط العملاء أكبر مدير ثروات في العالم على تسجيل زيادة 137 % في صافي الربح.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات المالية واحدا بالمئة، إذ قفز سهم مجموعة إي.كيو.تي السويدية 9.7 % بعد أن وقعت اتفاقاً لبيع إكستر بروبيرتي جروب لإدارة الاستثمارات العقارية العالمية مقابل 1.87 مليار دولار.

وحوم المؤشر ميب الإيطالي قرب أدنى مستوى في شهر، فيما استقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت لاحق اليوم أملاً في أن يمنحه الرئيس سيرجيو ماتاريلا تفويضاً لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم أوسع في البرلمان.

ونزل سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير 3.2 %، بعد أن ارتفعت مبيعاتها وأرباحها للربع الأخير من العام الماضي أقل مما توقعه المحللون.



