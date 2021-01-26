الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان





سنغافورة (رويترز) - ارتفع الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأميركي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضاً قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتمسكت سندات الخزانة الأميركية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أماناً مؤشر الدولار للارتفاع. وصعدت العملة الأميركية 0.1 % إلى 90.462، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وقرب متوسط النطاق الذي استقرت عنده معظم الشهر.

ويجري تداول اليورو، الذي انخفض أمس الاثنين مع تراجع ثقة الشركات الألمانية، أيضاً في نطاق بين مستوى دعم عند نحو 1.2050 دولار ومقاومة عند 1.2215 دولار. ونزلت العملة الموحدة 0.1 % إلى 1.2128 دولار.

واستقر الين عند 103.71 للدولار. وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى مستوى في أسبوع وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 %.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.7174 دولار أميركي وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.7685 دولار أميركي. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3645 دولار.

وتلقى اليوان الصيني الدعم من شح السيولة. وارتفعت العقود الآجلة لليوان لأجل عام في التعاملات المحلية لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بينما صعد سعر اليوان في التعاملات الفورية المحلية 0.1 % إلى 6.4733.



