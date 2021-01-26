سلطان بن خليفة يزور مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران

دبي (وام) - زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب التي تدار من قبل شركتي «فالكون» و«جيتكس» المتخصصتين في خدمات الطيران الخاص لرجال الأعمال وكبار الشخصيات.

ورافق سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة - خلال جولته - عادل مارديني الرئيـس التنفيذي لشركة «جيتيكس» للطيران الخاص، وجمع من كبار رجال الأعمال.



وتعرف سموه على أهمية هذه المحطة في مطار آل مكتوم الدولي الذي حقق منذ بداية تشغيله التجاري نقلة نوعية في مستوى الخدمة النوعية المقدمة للعملاء، والذي أصبح وجود خدمات كبار شخصيات موازية لهذا الصرح الحضاري العربي الكبير إضافة نوعية على المستويين التجاري والحضاري.



وأشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بالشراكة الإستراتيجية بين فالكون وجيتكس، والتي تسهم في تنفيذ العديد من الأعمال منها تقديم الخدمات لمرتادي المطار من رجال الأعمال إضافة إلى صيانة وإيواء الطائرات بمختلف أنواعها وأصنافها، مشيراً إلى أن فالكون للطيران تتطلع لزيادة أسطول طيرانها لرجال الأعمال ليكون طائرتين من نوع قلف استريم 450 وطائرتين إيرباص 320، مما يعزز الطيران الخاص بمطار آل مكتوم.



وأوضح سموه أن العمل المشترك يسهم في بناء مستويات جديدة من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى التبادل الفعال للمعلومات والقضايا المتعلقة بقطاع النقل الجوي، فضلاً عن اللقاءات الدورية بين فريقي الإدارة لبحث سبل تعزيز بيئة المطار من خلال التركيز على خدمة العملاء والتكنولوجيا والاستدامة.



وشدد سموه على أهمية هذا التعاون المتوقع من الشركتين، مما يعود بفوائد كبيرة على الجانبين، بفضل التبادل الأمثل للمعلومات، لافتاً إلى أن «مطارات دبي» تهدف للتميز خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن وجود صالات حديثة الطراز تقدم مختلف الخدمات المتميزة لعملائها تعد خطوة جديدة أخرى ضمن الخطوات الواثقة التي تخطوها مطارات دبي للوصول بهذا الصرح إلى مصاف أهم مطارات العالم تنفيذاً لرؤيتها الاستراتيجية في صياغة مطارات الإمارات ضمن أفضل المطارات في العالم.

وقال سموه: إن شركتي فالكون وجيتكس تسعيان لتقديم خدمات مميزة للارتقاء بمستوى الخدمة للشخصيات المهمة في مطار آل مكتوم الدولي، مما يعزز المكانة الاستراتيجية للمطار لهذه الفئة من المسافرين.



من جانبه، أعرب عادل مارديني الرئيس التنفيذي لشـركة «جيتيكس» عن شكره لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان على حرصه المستمر على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطيران والعمل الدؤوب للوصول إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، مؤكداً أن الشركة تعمل بقوة للعودة للعمل والتعافي التام من هذه الجائحة.