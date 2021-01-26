«سوق دبي» يمنح ترخيصاً للتداول بالهامش قصير الأمد

منح سوق دبي المالي، شركتي «الرمز كابيتال» و«الأنصاري للخدمات المالية» ترخيصاً لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد.

وقال سوق دبي المالي في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه بذلك يرتفع عدد شركات الوساطة الموفرة لهذه الخدمة في السوق إلى ثلاث شركات.

يشار إلى أن شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية» هي الشركة الثالثة التي تمتلك ترخيص ممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد في سوق دبي المالي.

وتعد خدمة التداول بالهامش قصير الأمد من أحدث الخدمات التي وفرها السوق، حيث تستند هذه الخدمة الجديدة إلى قواعد تنظيمية تتيح لشركة الوساطة توفير حلول تمويلية لعملائها كنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من جانب العميل، بشرط التزامه ببيع الأوراق المالية الممولة في مدى زمني محدد.

وتضم قائمة الشركات المعتمدة لتقديم خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي حالياً 19 شركة، ويعمل السوق حالياً على دراسة عدد من الطلبات المقدمة من جانب مجموعة من الشركات لتوسعة نطاق خدمة التداول بالهامش لديها من خلال الحصول على ترخيص التداول بالهامش قصير الأمد.