«أنغامي» تؤسس مقرها العالمي ومركزاً للأبحاث في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد) عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة البث الموسيقي «أنغامي» لتأسيس مقر عالمي جديد لها، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار)، وهو أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

تأسست «أنغامي» في لبنان عام 2012 كأول منصة إلكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصنعت منذ ذلك الحين مكانة رائدة لها في السوق مع رصيد يضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لـ 70 مليون مستخدم، ولديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

كما تحظى الشركة بإمكانات قوية للنمو، لا سيما مع استكمالها دورة تمويل بقيادة «شعاع كابيتال»، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والتي ستدعم خططها في النمو والتطور.



وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات المبتكرة؛ لكونها توفر بيئة أعمال مستقرة وداعمة لطموحات التحول الرقمي لهذه الشركات. ونحن حريصون على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للشركات التكنولوجية، إدراكاً منا لأهمية الفرص الواعدة التي يمكن لمثل هذه الخطوات أن توفرها في مجالات أخرى عبر توفير البنى التحتية الأساسية التي يمكن لجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية الاستفادة منها. ونرحب دائماً بذوي الأفكار المبتكرة والخلاقة المنسجمة مع رؤى الابتكار والتطلعات التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي».

طارق بن هندي

من جهته، قال إدي مارون، الشريك المؤسس لشركة «أنغامي»: «في إطار مساعينا لاغتنام جميع فرص النمو المهمة، وجدنا في أبوظبي خياراً منطقياً لتحتضن مقرنا العالمي الجديد ومركزنا للبحث والتطوير. ويُعزى ذلك إلى التزام الإمارة الراسخ بدعم الابتكار، فضلاً عن احتضانها للعديد من المواهب المتميزة والبنى التحتية المتطورة التي تلائم متطلباتنا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التي ستسهم في تسريع وصولنا إلى النجاح الذي نصبو إليه وكذلك دعم أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار».

بدوره، قال إيلي حبيب، الشريك المؤسس في «أنغامي»: «يغمرنا الحماس لبدء مرحلة جديدة في مسيرة نمو ’أنغامي‘، ونود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للفرصة التي منحتها لنا إمارة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار لكي نتواجد في واحدة من أكثر المدن حيويةً وابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط».

وكانت إمارة أبوظبي حظيت مؤخراً بلقب أذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمعهد إدارة التطوير Institute for Management Development، ورسخت مكانتها الاستثنائية كمركز للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والتصنيع الذكي. ويساهم الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار للشركات التي تعتمد على الابتكار مرتكزاً رئيسياً لعملياتها في تمكينها من الاستفادة المثلى من البنى التحتية الذكية التي توفرها الإمارة، بالتزامن مع ترسيخ موقع إمارة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في شتى المجالات.



وبموجب اتفاقية الشراكة، يمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة «أنغامي» حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في «هب 71 Hub»- المنظومة العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي وإحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يدعم الأفكار والتقنيات المبتكرة.

وتعمل «أنغامي» على تأسيس مقرها العالمي ومركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، حيث ستستفيد من العديد من المزايا التي تشمل الوصول إلى رأس المال، وأفضل المواهب المحلية، وشبكة داعمة للأبحاث والتطوير، والبنية التحتية المتقدمة للإمارة مما سيمكنها من تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز منصتها التقنية والإعلامية. كما ستساهم هذه الخطوة في رعاية ودعم المواهب الواعدة من خلال برامج ومبادرات الإرشاد الموجهة للشركات المحلية الناشئة، وبرامج الزمالة لخريجي تخصصات هندسة وعلوم الكمبيوتر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختارت «أنغامي» Hub71، عبر شراكة مع WeWork، مقراً لها في إمارة أبوظبي، لتكون جزءاً من مجتمع من الشركات التكنولوجية الناشئة والمبتكرة التي تعمل على تطوير حلول وتقنيات رائدة في مختلف القطاعات.





