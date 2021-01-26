«اتصالات» الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات بالمنطقة





أبوظبي (الاتحاد)

نجحت «مجموعة اتصالات» في الحصول على لقب العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع الفئات، وهو ما يضعها ضمن أقوى 25 علامة تجارية عالمية في مؤشر أقوى العلامات التجارية من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية، الشركة المستقلة والمتخصصة في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية المستقلة.

وتمكنت «اتصالات» من جعل هذا الإنجاز العالمي ممكناً، بفضل قوة أداء علامتها التجارية، الذي ترافق مع جهودها المستمرة في الاستثمار في تعزيز قيمة علامتها، من خلال العمل على تلبية متطلبات عملائها المتزايدة من الخدمات والحلول الرقمية الرائدة والمبتكرة في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها، وإطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي أسهمت في نشر علامتها التجارية المبتكرة على المستوى العالمي.

وبناء على هذا التصنيف، فقد عززت «اتصالات» مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك Ferrari و Coca Cola و Apple، وبالشكل الذي يضعها بين أفضل 25 علامة تجارية على المستوى العالمي. ونتيجة لهذا النمو، تواصل «اتصالات» العمل على تحقيق طموحاتها بالتحول إلى لاعب عالمي فاعل ومؤثر، لاسيما بعد أن تقدمت 17 مركزاً في تصنيف أقوى 500 علامة تجارية عالمية هذا العام من 225 إلى 208.



كما نجحت «اتصالات» بالحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وللعام الخامس على التوالي، حيث تتضمن مجموعة رائدة من العلامات التجارية التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم، بما في ذلك اتصالات مصر، وموبايلي، ويوفون، واتصالات المغرب، و PTCL، علاوة على أنها شركة الاتصالات الوحيدة التي حافظت على تصنيف العلامة التجارية AAA.

وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز الذي حققته «اتصالات» قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فايننس»: «على الرغم من الظروف التي مر بها العالم بفعل جائحة كورونا، فقد واصلت ’اتصالات‘ جهودها من أجل ضمان استمرارية الأعمال والحلول الرقمية المبتكرة، وتمكين المدن الذكية ودورها الكبير في تمكين ونجاح عمليات التعليم والعمل عن بُعد، بالشكل الذي مكنها من المساهمة في قيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد للترحيب بالعالم في إكسبو 2021».

من جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»: «نحن سعداء اليوم بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال واحدة من أهم المنصات العالمية، فلقد أسهمت جهودنا في تمكين الابتكار والتحول الرقمي لجميع عملائنا بدور هام ومحوري في تصنيف ’اتصالات‘ كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي جميع الفئات».

وأضاف:«أن العام الماضي قد أظهر قوتنا والتزامنا في تقديم خدمات متواصلة وبجودة عالية لجميع عملائنا، مما أضاف قيمة إلى علامتنا التجارية، مع التركيز على تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».



