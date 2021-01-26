الطلب العالمي على الغاز ينمو 2.8% في 2021

سنغافورة (رويترز) - قال محلل كبير من وكالة الطاقة الدولية ‭‬‬اليوم الثلاثاء: إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز 2.8 % هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.

وقال جون-باتيست دوبروي كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي بوكالة الطاقة خلال مؤتمر افتراضي: إن الانتعاش المتوقع لن يكون كبيراً، وإن الأسواق الأكثر نضجاً ستشهد تعافياً تدريجياً فحسب، مع عدم وصول بعضها إلى مستويات 2019 في 2021.