الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأميركي

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أميركية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1856.80 دولار.



وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي لإم.إس.إن.بي.سي إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2333.02 دولار.



