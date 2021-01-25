ولي عهد الفجيرة: الاقتصاد الوطني رسخ مكانة الدولة عالمياً بتنوعه ومرونته واستقراره

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم الاقتصاد الوطني في الدولة، وتوفير كافة التسهيلات المناسبة لتنفيذ خطط عمل وزارات الدولة في الإمارة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في قصر الرميلة، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة تمكنت من بناء اقتصاد وطني، يتمتع بدرجة عالية من التنوع الاقتصادي، والمرونة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة العالمية ضمن أفضل الاقتصادات الأكثر استقراراً ونمواً واستثماراً في المستقبل.

واطلع سموه خلال اللقاء، على استراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد، وخطط عملها ومشاريعها في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار تنسيق التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الاقتصادية في حكومة الفجيرة، وتعزيز تنافسية الإمارة والاستفادة من أهمية موقعها الجغرافي والاستراتيجي، بما يخدم جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشريف العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة.

من جهة أخرى، أشاد معالي عبد الله بن طوق بإقرار حكومة دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً معاليه أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبنّي منظومةٍ اقتصادية أكثر استدامةً واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة.

وأضاف معاليه: «يأتي اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري استمراراً لنهج دولة الإمارات القائم على إرساء دعائم اقتصاد المستقبل، ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتوسيع نطاق إعادة التدوير، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من استهلاك الموارد، وتخفيف البصمة الكربونية للدولة.