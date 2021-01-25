«ديوا» تطلق منصة «هب ريح» التفاعلية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، منصة «هب ريح» التفاعلية الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

وتهدف منصة «هب ريح» إلى مساعدة الاستشاريين والمقاولين على تقييم تصاميم مشروعات «شمس دبي»، والتأكد من مطابقتها المعايير المعتمدة قبل تقديمها للهيئة. وتوفر المنصة التفاعلية خيارات تصميمية غير محدودة للمستخدم، إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة، والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة على اختيار أنسب الأجهزة والمعدات. وقد باشرت الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين على استخدام المنصة ضمن برنامجها التدريبي للمهندسين والفنيين العاملين في شركات المقاولات والاستشارات.

وتعقيباً على إطلاق المنصة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي إطلاق منصة «هب ريح» ضمن جهود الهيئة لضمان تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني، وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية، لا سيما مع النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «شمس دبي»، حيث انتهت الهيئة بنهاية 2020 من ربط أكثر من 6.600 نظام شمسي بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 260 ميجاوات».

يشار إلى أن الهيئة توفر برنامجاً تدريبياً لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني ضمن مبادرة «شمس دبي»، يتضمن مواد علمية وتطبيقية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تعريفهم بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة وإرشادات الهيئة المتعلقة بتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية. وقد نظمت الهيئة 23 دورة تدريبية حتى الآن، حصل من خلالها 770 مهندساً وفنياً على شهادة «خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية».